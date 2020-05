Migranti, in Fvg arrivano i rinforzi

"Il rafforzamento delle misure di prevenzione degli attraversamenti, maggiore disponibilità delle Autorità slovene alle riammissioni informali degli immigrati, circa 40 nuovi agenti a Trieste a rinforzo del personale di Polizia‎: sono gli effetti concreti dell'intervento del Ministero dell'Interno a fronte delle esigenze dei territori interessati dalla Rotta balcanica". Lo rende noto la deputata dem Debora Serracchiani, aggiungendo che "altre otto unità sono assegnate a Gorizia" e precisando che "questo è il risultato di un dialogo continuo e fruttuoso con il Ministero dell'Interno, ora guidato con attenzione ai risultati piuttosto che agli annunci".

"A seguito della ripresa degli ingressi - spiega la parlamentare - l'interlocuzione del Viminale con le omologhe autorità slovene ha portato alla decisione di dare nuovo impulso alle riammissioni informali, che avverranno in base all'accordo italo-sloveno già in vigore. Le attività delle forze dell'ordine saranno coadiuvate dal personale dell'Esercito già dislocato sul territorio. Esprimiamo soddisfazione - aggiunge - per i rinforzi assegnati alla Polizia, che sono già in parte arrivati e che entro maggio saranno tutti qui".

Per Serracchiani "oltre ai fondamentali rapporti bilaterali italo-sloveni, e' necessario tenere in debito conto che la frontiera esterna di Schengen non è la nostra, e che occorre avviare una più vasta azione internazionale con il pieno coinvolgimento della Ue. Perché non c'e' muro o Covid che tenga - conclude - quando sei disperato e in mano dei trafficanti".