Migranti in quarantena, la Prefettura punta su Tolmezzo

E’ l’ex caserma Cantore la struttura individuata dalla Prefettura di Udine per l’accoglienza e il periodo di quarantena dei migranti in arrivo dalla rotta balcanica. Lo ha reso noto oggi il Prefetto Angelo Ciuni, precisando, dopo il sopralluogo effettuato con i funzionari del Demanio, che l’immobile è adatto sotto tutti i profili.

L'ex caserma tolmezzina è stata chiusa di recente, ha un alto livello di sicurezza, consente la separazione per piccoli gruppi degli stranieri (ed, eventualmente, anche l’accoglienza dei minori non accompagnati), e dispone già di tutti i servizi. L’unico passaggio tecnico da completare riguarda la parte idraulica, ma è risolvibile in breve tempo.

Potrebbe, quindi, essere disponibile nell’arco di pochi giorni. All’interno, in fase iniziale, potranno essere ricavate quattro isole per 40 persone ciascuna; poi, nel caso ci sia la necessità, si potranno utilizzare anche altri spazi.

L’ex Cantore è una delle tante strutture visionate nelle ultime settimane per accogliere le quarantene dei migranti, ma in molti casi i sopralluoghi hanno evidenziato che non erano idonee a ospitare in sicurezza gli stranieri.