Migranti intercettati fuori dalle mura di Palmanova

Un gruppo di una decina di migranti è stato segnalato dai cittadini di Palmanova e da diversi automobilisti nella prima serata, poco prima delle 21. Gli stranieri stavano camminando a bordo strada fuori dalle mura di Palmanova, in Borgo Udine.

Non si tratterebbe di migranti fuggiti dalle strutture di accoglienza della Città Stellata ma di nuovi arrivi, da poco "abbandonati" da un passeur. Sarebbe stato avvistato infatti un furgone che poi si è dato velocemente alla fuga. Sono in corso le operazioni di rintraccio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Palmanova. I migranti chiedevano indicazioni per raggiungere Udine.

Intorno alle 12, ad Azzida di San Pietro al Natisone, i militari di Cividale del Friuli hanno rintracciato tre migranti. Potrebbe trattarsi del gruppo di stranieri avvistato diverse ore prima al valico di Solarie, nel comune di Drenchia.