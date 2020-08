Migranti lungo i binari, boccata la circolazione dei treni

Avvistato un gruppo di migranti lungo la linea ferroviaria. Lo stop alle circolazione dei treni lungo la Udine-Manzano è arrivato intorno alle 7, quando un cittadino di Manzano ha notato un gruppo di persone camminare lungo i binari ferroviari all'altezza del chilometro 12. Le segnalazioni, via via che i migranti proseguivano il loro cammino, si sono poi susseguite, a San Giovanni, a Buttrio e a Pradamano.

La Polizia Ferroviaria di Udine e Gorizia ha seguito e fermato il gruppo a Udine, vicino allo snodo ferroviario di via Pradamano. A essere rintracciati otto cittadini del Bangladesh, tutti maggiorenni. Hanno dichiarato di essere stanchi e molto assetati. Sono ora in corso le operazioni di identificazione. Seguirà poi il trasferimento in una struttura dove saranno messi in isolamento Anti-Covid.

Dopo il fermo, avvenuto alle 9.40, la circolazione sulla linea Manzano-Udine è stata immediatamente ripristinata.