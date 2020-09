Migranti, navi - quarantena anche per il Fvg

Il Governo, tramite la Protezione civile nazionale, ha lanciato un bando per la formazione di un elenco di unità navali battenti bandiera italiana e/o comunitaria per l’assistenza sanitaria e la sorveglianza dei migranti giunti in Italia. A bordo di questi mezzi saranno fatti salire cittadini stranieri – si legge – “soccorsi in mare o giunti sul territorio nazionale a seguito di sbarchi autonomi o attraverso le frontiere terrestri nell’ambito dell’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”.

Cinque di questi navi sono già operative, ma l'Esecutivo punta ad averne a disposizione altre: una vera e propria flotta per ridurre l'impatto dell'accoglienza a terra che sta creando problemi in diverse aree.

"L’obiettivo – come si legge nel testo del bando stesso – è quello di poter fronteggiare con tempestività e modalità semplificate le ricorrenti emergenze sanitarie derivanti dall'arrivo dei migranti sul territorio nazionale".

"Le navi dovranno essere in grado di raggiungere entro 24 ore dalla sottoscrizione del contratto di noleggio le coste non solo della Sicilia, della Calabria e della Sardegna, ma anche del Friuli Venezia Giulia o di altro luogo sul territorio nazionale dove si verifichi il contesto emergenziale". Le imbarcazioni, inoltre, dovranno rispondere a tutte le prescrizioni sanitarie previste dal Ministero della Salute.

Il costo dell’operazione, che dipenderà dal numero di cabine disponibili, andrà da 30mila a 35mila euro al giorno per ogni nave, oltre Iva. Il costo a ospite varierà da 33 a 36 euro al giorno. Si tratta della cifra massima stimata da porre a base d’asta in relazione a ogni emergenza. La copertura deriverà da risorse stanziate dal Dipartimento di protezione civile.