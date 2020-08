Migranti, nuova tendopoli a Castellerio

“Siamo molto preoccupati perché siamo poco informati”. Così l’assessore alla salute di Pagnacco Laura Sandruvi rispetto alla trentina di migranti che si trovano in alcune tende per il triage e nei locali del Seminario di Castellerio. Il pericolo di possibili fughe è concreto visto che la struttura presenta diverse vie di fuga. Proprio nel parco del seminario arcivescovile di Castellerio, a Pagnacco, in questi momenti, è in corso l’allestimento di una nuova tendopoli per accogliere per la notte i 45 migranti rintracciati stamattina tra le Valli del Natisone e Pradamano.

Qui trascorreranno la quarantena fiduciaria. Il triage è stato eseguito, invece, in una struttura dell’azienda sanitaria di Udine, in via Chiusaforte, dove gli stranieri, tutti uomini, sono stati trasportati con una corriera scortata da Polizia di Stato e Carabinieri.