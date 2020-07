Migranti, nuovi rintracci anche a Gorizia

Rientrarci di migranti non solamente in provincia di Udine. Nelle ultime 24 ore, infatti, la Polizia di Stato e i Carabinieri hanno individuato, a Gorizia, circa 25 migranti. Si tratta di cittadini stranieri perlopiù maschi, in buone condizioni di salute, tutti inviati a un primo controllo sanitario e alla fotosegnalazione e identificazione nelle Compagnie e in Questura.

Trascorreranno poi la quarantena fiduciaria, disposta per il contenimento della pandemia da Covid-19, in strutture adeguate. Alcuni saranno portati al Cpr di Gradisca d'Isonzo.

Le nazionalità e i Paesi di origine sono sempre gli stessi: Pakistan, Afghanistan e Bangladesh. Sono migranti provenienti dalla rotta balcanica, penetrati nel territorio nazionale attraverso i confini terrestri isontini e di Trieste.