Migranti, nuovi rintracci da Trieste a Cervignano

Nuovi rintracci di migranti la scorsa notte in Friuli Venezia Giulia, a Trieste e Cervignano.

Sul Carso triestino, nell’ambito dell’operazione “Strade sicure”, sono state scoperte una settantina di persone entrate clandestinamente in Italia seguendo la rotta balcanica. Tutti maschi, alcuni di nazionalità afghana, altri provenienti dal Bangladesh, sono stati portati in commissariato a Fernetti per le procedure di identificazione.

Sempre nella notte, a Cervignano i Carabinieri sono intervenuti su segnalazione di alcuni automobilisti e abitanti della zona di Strassoldo per un gruppo di una ventina di persone. All’arrivo dei militari, la maggior parte dei migranti si era già dileguata. Sono stati identificati sei persone, per lo più pakistane, quattro delle quali minorenni.