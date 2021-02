Migranti, nuovi rintracci in città

Due cittadini migranti sono stati identificati nelle ultime ore dai militari dell'arma della Compagnia di Udine. Nel corso della serata di ieri, in via Chisimaio, nel capoluogo friulano, i Carabinieri della Sezione Radiomobile hanno rintracciato uno straniero, senza documenti, irregolare sul territorio nazionale. Ha detto di essere minorenne. È parso in buone condizioni di salute. È stato affidato a una struttura di accoglienza di Udine che si occupa di Under 18. È stato avviato a triage e alla quarantena perché proveniente da Paesi a rischio. Ha richiesto protezione internazionale.

Un altro cittadino migrante è stato identificato questa notte in via Europa Unita, mentre camminava sulla strada, sempre nel capoluogo friulano e sempre dai militari della Sezione Radiomobile. In questo caso si tratta di un cittadino di nazionalità nigeriana di 33 anni, anche lui sprovvisto di documenti, irregolare sul territorio nazionale e in buone condizioni di salute. È stato accolto all'ex caserma Cavarzerani e avviato, anche lui, a triage e quarantena.