Migranti, nuovi rintracci vicino al confine sloveno

Non si fermano gli arrivi dalla rotta balcanica. Nuovi rintracci di migranti tra Basovizza, Trebiciano e bivio ad H, a Trieste, dove sono stati fermati tre gruppi di stranieri, per un totale di 160 persone.

Tra loro ci sono anche famiglie. I migranti sono di nazionalità afghana, pakistana e bengalese.

Sono in corso le operazioni di identificazione in varie strutture della Polizia di Stato, per poi procedere con il triage l'individuazione dei centri dove saranno accolti per il periodo di quarantena.