Migranti, nuovo rintraccio alla periferia di Udine

Nuovo rintraccio di migranti, questa mattina, alla periferia di Udine. Il gruppo, una ventina di persone, è stato segnalato alle forze dell’ordine mentre procedeva lungo la viabilità. Sul posto, i militari della Guardia di Finanza, che hanno prestato il primo soccorso agli stranieri, per i quali, dopo le operazioni d'identificazione, è stato disposto il trasferimento per l’isolamento nell’ex caserma Meloni di Tarvisio.

Nel frattempo, si attendono i rinforzi dell’Esercito per il pattugliamento dei confini e le operazioni di controllo delle strutture individuate per la quarantena, a cominciare dall’ex caserma Cavarzerani, presidiata giorno e notte per evitare che gli ospiti – tra i quali nei giorni scorsi erano stati individuati tre casi positivi al Covid – possano entrare o uscire.

Oggi, a quanto si apprende, la questione è stata all’ordine del giorno del Consiglio dei Ministri, che dovrebbe quindi varare l’urgente invio dei militari in Fvg. L'ipotesi è quella di un contingente straordinario di un centinaio di soldati, destinati alla nostra regione. Ulteriori rinforzi sono previsti anche per la Sicilia dove, nelle ultime ore, si sono registrate fughe di migranti dalle strutture di accoglienza.