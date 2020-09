Migranti, raffica di rintracci nelle ultime ore

Numerose le segnalazioni di gruppi i migranti nelle ultime 24 ore in provincia di Udine. Intorno alle 17 di ieri, un piccolo gruppo è stato intercettato a San Giovanni al Natisone, in località Cascina Rinaldi, mentre camminava in direzione Udine.

In via Gorizia, a Privano di Bagnaria Arsa, intorno alle 19, rintraccio di un gruppo di dieci migranti che procedeva in direzione Joannis, segnalato da più persone. Informato anche il sindaco Cristiano Tiussi. Sul posto la Polizia di Stato.

Una decina di clandestini sono stati rintracciati poi intorno alle 20.30 a Palmanova, lungo la regionale 352, in prossimità della sede della Croce Rossa - Comitato di Palmanova. Fermati e identificati dai Carabinieri del Norm della Compagnia della Città Stellata; si tratta di nove maggiorenni e un minorenne, tutti i cittadini del Bangladesh, fermati poi in via Rota, vicino alla fermata delle corriere.

Un altro gruppetto è stato poi rintracciato dai militari dell'Arma a Trivignano Udinese ieri, intorno alle 10.30. La maggior parte sono minorenni e sono stati affidati al sindaco, Roberto Fedele.

Un'altra decina di stranieri, poi, è stata avvistata a San Giovanni al Natisone, in via del Collio, intorno alle 2 di questa notte. Sul posto gli agenti della Polizia di Stato della Questura di Udine.

E, ancora, a Lovaria, in via nazionale, a Pradamano, quattro persone, intorno alle 5 di oggi, all'altezza della zona commerciale. Li hanno segnalati diversi cittadini.