Migranti rintracciati a Bagnaria Arsa

Ancora migranti rintracciati nel territorio dell'ex provincia di Udine. Ieri due i rintracci, per un totale di 24 persone identificate. I Carabinieri del Norm della Compagnia di Latisana, insieme ai colleghi della Stazione di Palazzolo dello Stella, sono intervenuti a Bagnaria Arsa dove hanno identificato sette cittadini stranieri, tutti del Bangladesh, tutti minorenni, tutti senza documenti, in buone condizioni di salute e hanno richiesto asilo.

Poi, in un secondo rintraccio, lo stesso personale dell'Arma ha identificato altri 17 migranti, sempre nel territorio del comune di Bagnaria Arsa. Si tratta, pure in questo caso, di cittadini stranieri provenienti dal Bangladesh, irregolari sul territorio italiano, provenienti con ogni probabilità dalla Rotta Balcanica, in ingresso dai confini terrestri di Trieste o Gorizia, poi abbandonati dai trafficanti di uomini al limitare delle viabilità di scorrimento veloce della Bassa Friulana.



I maggiorenni sono stati accolti nell'hub della ex Caserma Cavarzerani, a Udine. I minori, invece, sono stati accolti in una struttura per under 18 non accompagnati; tutti sono stati avvisati a triage e quarantena fiduciaria, perché provenienti da Paesi a rischio.