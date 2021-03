Migranti rintracciati a Tarvisio e Udine

Ancora rintracci di migranti sulle strade della ex provincia di Udine. Ieri sera, a Tarvisio, lungo la statale 13 Pontebbana, nei pressi della ex Stazione Ferroviaria, la pattuglia Radiomobile dei Carabinieri del Norm ha rintracciato due cittadini stranieri clandestini di origine afgana.



I due, entrambi minorenni, in buone condizioni di salute, sono stati identificati nella sede della Compagnia di Tarvisio e, all'esito delle operazioni, sono stati affidati alla struttura "Cooperativa Sociale Aedis" di Pasian di Prato. Gli accertamenti sono a cura del Nucleo Operativo e Radiomobile di Tarvisio.



Questa mattina, poi, intorno alle 5, vicino alla ex Caserma Cavarzerani, a Udine, i Carabinieri della Stazione di Campoformido hanno rintracciato altri due migranti che si sono dichiarati uno maggiorenne e un minorenne. Sono in corso le procedure di identificazione al termine delle quali saranno avviati al triage e alla quarantena fiduciaria.



In questi ultimi giorni numerosi sono stati i casi di migranti che si sono presentati autonomamente alle porte della ex Caserma Cavarzerani per richiedere asilo.



Nel corso di pomeriggio di ieri, infine, sempre a Udine, i Carabinieri della Stazione di Feletto Umberto (Tavagnacco), hanno rintracciato quattro cittadini di nazionalità nepalese, irregolari sul territorio nazionale, sprovvisti di documenti, in buone condizioni di salute. Sono stati accolti alla ex Caserma Cavarzerani, avviati anche loro a triage e quarantena fiduciaria perché provenienti da Paesi a rischio, verosimilmente entrati clandestinamente nel territorio nazionale dai valichi terrestri di Gorizia o Trieste, proveniente dalla Rotta Balcanica.