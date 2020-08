Migranti rintracciati a Villesse e trasferiti al Cara di Gradisca

Rintraccio di migranti intorno alle 12 di oggi, mercoledì 12 agosto, a Villesse. Il gruppetto è stato segnalato dagli automobilisti in transito ed era composto da tre cittadini bengalesi che sono stati fermati dai Carabinieri della Stazione di Mariano del Friuli, coadiuvati dai colleghi della Stazione di Villesse.

Erano stati probabilmente scaricati poco prima da un furgone, lasciati dal passeur lungo il cosiddetto "stradone", la regionale 351 che porta poi a Ruda, in provincia di Udine.

Si tratta di tre maggiorenni che sono stati portati per il triage nella tensostruttura allestita al Cara di Gradisca d'Isonzo proprio per questi specifici controlli sanitari, tutti eseguiti dal personale dell'Asugi.

Da lì, poi, saranno portati nella caserma dei militari dell'Arma di Gradisca per il fotosegnalamento e quindi riportati al Cara di Gradisca d'Isonzo per la quarantena.

Era da una settimana che in questa zona del Friuli, di competenza della Compagnia di Gradisca d'Isonzo, non venivano rintracciati migranti.

Sono stati segnalati, però, più volte bivacchi nei boschi o in aree defilate: i cittadini stranieri, evidentemente, dopo essere entrati in territorio italiano, si nascondono per qualche ora. Gettano i documenti e, a volte, cambiano gli abiti. Sono stati trovati borsoni con scontrini di negozi e anche etichette, oltre ad abiti logori e usati e a resti di cibo.