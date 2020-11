Migranti rintracciati nella notte in Friuli

Nella corso di questa notte, i Carabinieri della Stazione di Campoformido hanno rintracciato cinque cittadini di nazionalità bengalese e pakistani, irregolari sul territorio nazionale, senza documenti.

Tutti sono risultati essere in buono stato di salute e sono stati collocati nella ex caserma Cavarzerani, nell'area di accoglienza di recente istituzione. Sono stati avviati al triage sanitario e saranno posti in quarantena fiduciaria perché proveniente da Paesi a rischio, provenienti dalla Rotta Balcanica.