Migranti, tentano la fuga e si gettano dal tir in corsa

È stato necessario l'intervento dei sanitari dell'ambulanza di Gorizia questo pomeriggio, intorno alle 18, per soccorrere un migrante di 31 anni, che ha tentato di fuggire da un camion per trasporto legname dove si era nascosto per raggiungere l'Italia. Il mezzo pesante è entrato in Friuli Venezia Giulia, a Gorizia, tramite il valico di Sant'Andrea.



La Polizia di Stato si è subito accorta che all'interno del tir c'erano dei cittadini, immigrati irregolarmente. A quel punto il gruppo di stranieri, per guardagnare la fuga ed evitare un possibile riammissione, ha ricavato un buco dal telone del camion, nella parte superiore, e ha cercato di scappare, calandosi dall'alto (di fatto saltando per alcuni metri). Uno dei migranti è caduto malamente e ha riportato un trauma a una gamba.



È stato soccorso dall'equipe sanitaria che l'ha trasportato in ospedale, subito a posto in isolamento. Gli altri 3 migranti sono stati fermati e identificati dalla Polizia Stradale e dai militari della Guardia di Finanza. Tutti sono stati avviati alla quarantena fiduciaria. Hanno detto di provenire dalla Bosnia Erzegovina, Paese a rischio Covid-19.