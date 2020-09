Migranti, tutti negativi i tamponi all'ex Meloni di Tarvisio

Sono tutti negativi i tamponi eseguiti sui 29 ospiti dell'ex caserma Meloni di Tarvisio e sui quattro operatori della cooperativa che gestisce la struttura di accoglienza per migranti.

"Una buona notizia, ma l'area rimane comunque in regime di zona rossa - spiega a Telefriuli il sindaco Renzo Zanette -, fino a quando non sarà eseguito un secondo tampone, tra pochi giorni".

L'ordinanza del primo cittadino resta quindi in vigore. Era stata emanata a seguito della positività al Covid-19 emersa in un migrante, proveniente dalla rotta balcanica e alloggiato in quarantena fiduciaria nella struttura, dopo il suo rintraccio.