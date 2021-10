Migranti, una cinquantina di persone rintracciate a Castions di Strada

Oltre una settantina di migranti, in tutto, sono stati rintracciati nella notte e alle prime luci dell'alba in Friuli.

Una cinquantina sono stati fermati intorno alle 2 di questa notte a Castions di Strada, all'altezza della rotonda del ristorante "Napoleone". Sono stati notati, mentre camminavano al buio a bordo strada, da diversi automobilisti che hanno allertato il 112.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Mortegliano e anche di altre Stazioni della Compagnia di Latisana per l'identificazione e il successivo trasporto con le corriere alla ex Caserma Cavarzerani di Udine, dove sono stati avviati a triage e quarantena fiduciaria perché provenienti da Paesi a rischio. I migranti sono entrati irregolarmente sul territorio nazionale, verosimilmente trasportati da trafficanti di uomini lungo la autostrada A4.

Si tratta di cittadini di diverse nazionalità: pakistani, afghani e del Bangladesh, tutti maggiorenni, senza documenti e in buone condizioni di salute, eccetto uno che è stato accolto all'ospedale per alcune lesioni alla testa, forse provocate da una caduta accidentale.



