Un cittadino americano di 28 anni, effettivo della base Usaf di Aviano, è rimasto ferito in maniera seria a seguito di un incidente accaduto questa mattina, poco prima delle 7, in via Ungaresca, a Roveredo in Piano.

Per cause al vaglio dei Carabinieri della Compagnia di Sacile, intervenuti per accertamenti e rilievi, il giovane ha perso il controllo di una vettura Bmw, sulla quale viaggiava da solo, ed è finito in una vigna, abbattendo alcuni filari.

Ha chiesto aiuto chiamando il 112 ed è riuscito a uscire autonomamente dall'abitacolo, rimanendo seduto sul ciglio della strada in attesa dell'arrivo dei soccorritori.

È rimasto sempre cosciente ed è stato trasportato all'ospedale con l'ambulanza in condizioni serie, ma non in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando di Pordenone per la messa in sicurezza del mezzo incidentato.