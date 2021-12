Minacce con un coltello per non pagare la consumazione

A Udine, nell'ambito dei controlli effettuati nella zona di Borgo stazione, finalizzati al contrasto del consumo e dello spaccio di stupefacenti, il personale del Nucleo cinofilo e della Polizia Giudiziaria della Municipale ha sorpreso due giovani in possesso di hashish. La sostanza è stata sequestrata, mentre i due soggetti saranno segnalati alla locale Prefettura in qualità di assuntori. E' stata anche trovata una dose di cocaina, presumibilmente gettata a terra dal detentore, temendo di essere sottoposto a controllo.

Sempre nel pomeriggio di oggi, personale del reparto Pronto Intervento e Viabilità della Polizia locale ha sorpreso un 38enne che, dopo aver effettuato una consumazione in un locale di via Roma, si è impossessato di un coltello, tentando di allontanarsi senza pagare il conto. L'uomo è stato denunciato per furto aggravato e insolvenza fraudolenta.