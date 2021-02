Minacce di morte a Matteo Bassetti, indaga la Digos

Insulti e minacce di morte all'infettivelogo Matteo Bassetti, direttore di Malattie Infettive dell'ospedale San Martino di Genova e che ha lavorato per molti anni all'ospedale di Udine.

A darne notizia è lo stesso Bassetti, sui social, dove denuncia quanto accade.

"Le mie posizioni sui vaccini e, di recente, il mio contradditorio rispetto alle idiozie, formulate da un ciarlatano durante una trasmissione televisiva, hanno portato un importante traffico sulla mia pagina FB e Ig - scrive Bassetti, spesso ospite di trasmissioni televisive per discutere della pandemia da Covid -. Nelle ultime 48 ore ho ricevuto insulti di ogni tipo, minacce alla mia persona e persino minacce di morte".

"Ogni singolo messaggio è stato inviato alla Polizia Postale e della DIGOS per le indagini del caso - annuncia l'infettivologo -. I responsabili saranno perseguiti a norma di legge. Chiunque deciderà liberamente di continuare sarà prima denunciato alle forze dell'ordine e poi bannato da tutti i miei spazi social".



"Questo - conclude amaramente Bassetti - è il risultato delleche meriterebbero immediati provvedimenti da parte delle Istituzioni".

Ora il direttore del reparto di Malattie Infettive del San Martino di Genova è sottoposto a vigilanza dinamica su disposizione della Procura, vigilando i luoghi frequentati, in particolare casa e l'ospedale dove lavora.

Ospite, nel pomeriggio, a Tagadà condotto da Tiziana Panella, Bassetti ha ribadito che "l'attacco ricevuto da novax e vaccinoscettici andrebbe fronteggiato uniti dal mondo della scienza e della politica. Queste persone vogliono vivere nel Medioevo, affrontando la pandemia del 2020/2021 come si è affrontato la peste di manzoniana memoria" ha aggiunto, riferendosi ai novax.

"Solidarietà all’amico Matteo Bassetti" scrive su Facebook il presidente della Liguria, Giovanni Toti. "Vittima dei soliti leoni da tastiera che sui social, oltre agli insulti, si sono spinti persino alle minacce di morte. Un comportamento inaccettabile - prosegue Toti -, che fa sempre male ma ancora di più stupisce quando è rivolto a chi ci sta aiutando da mesi nella lotta contro il virus ed è “colpevole” solo di aver sempre espresso chiaramente il proprio pensiero. Forza Matteo, sono certo che le minacce non fermeranno il tuo lavoro e la tua grande professionalità".



Se i suoi commenti e le sue opinioni negli anni hanno attirato le ire dei no-vax, c'è anche chi a Genova gli ha reso omaggio in un modo del tutto originale. L'artista di street art Svevo ha realizzato un murales dedicato a Matteo Bassetti che è apparso sulla serranda del bar Ai Troeggi questa mattina.