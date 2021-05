Minacce di morte al Sindaco Cisint, scatta la condanna

Aveva minacciato di morte il sindaco di Monfalcone, Anna Maria Cisint. Oggi, l’uomo, ex libraio 62enne, ha patteggiato, nella prima udienza al Tribunale di Gorizia, una pena di quattro mesi senza condizionale.

Nel 2019 aveva più volte minacciato, tramite mail, la prima cittadina, accusandola di scelte politiche “dittatoriali e di regime”. Ad agosto dello stesso anno in una missiva si era firmato “il compagno cittadino”.

“Il reo confesso ha deciso di patteggiare e quindi ha riconosciuto la sua responsabilità penale completa”, commenta il Sindaco. “Trovo che sia una sentenza che contiene un messaggio importante ovvero che ogni violenza, anche quella solo verbale, porta a delle conseguenze e, infatti, il giudice ha determinato una condanna a quattro mesi di reclusione, senza condizionale”. “Patteggiando l’uomo ha riconosciuto la sua responsabilità nell’avermi minacciata, minacce che quindi erano reali e consolidano la scelta del mio percorso legale, sostenuta nelle scelte dall’avvocato Teresa Billiani”.

“A sentenza definitiva, sottolineo anche - verso chi aveva sminuito il gesto - che la mia scelta di perseguire la strada legale era stata corretta, che io ero stata sincera nel percepire le minacce e nel non accettarle tacitamente. Ho voluto dare un segnale tangibile che qualsiasi forma di violenza va condannata e denunciata”.

“Non mi sono mai fatta intimidire, ma non posso negare che questa vicenda, soprattutto all’inizio, è entrata prepotentemente nella mia vita, spaventando e preoccupando anche i miei familiari. Ringrazio la Digos che da subito si è attivata con grande attenzione per tutelare la mia sicurezza e in generale la giustizia che oggi ho trovato esplicazione”.