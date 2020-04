Nel corso della serata di ieri, in via Buttrio, a Udine, i Carabinieri della Sezione Radiomobile, comandati dal luogotenente Andrea Riolo, hanno denunciato a piede libero, per minaccia aggravata, un ragazzo di 29 anni, cittadino rumeno senza fissa dimora.

L'uomo, poco prima, in stato di ubriachezza, per futili motivi, armato di una spranga di ferro, ha inseguito due connazionali, minacciandoli di morte. La spranga è stata sequestrata.