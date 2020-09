Minacce e molotov contro la casa di un imprenditore

Questa notte, a Santa Maria la Longa, la casa di un imprenditore del posto è stata presa di mira da ignoti che hanno lanciato contro il muro dell'abitazione una molotov.

Si è sviluppato a un principio di incendio che è stato domato dallo stesso imprenditore. Danni alla facciata della casa e a parte del giardino. Nessuna persona è rimasta ferita: la bottiglia incendiaria non è esplosa. È stato trovato anche un messaggio intimidatorio. I Carabinieri stanno indagando per cercare di capire le motivazioni del gesto e per individuare i responsabili.