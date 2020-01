Minaccia con il coltello gli agenti, arrestato

Ieri pomeriggio, il personale della Questura di Udine hanno arrestato per resistenza aggravata un 29enne rumeno che ha minacciato con un coltello gli agenti davanti a molti passanti spaventati. Poco prima delle 16, durante un controllo per reprimere lo spaccio nella zona di Borgo Stazione, due poliziotti in abiti civili hanno notato due stranieri che stavano litigando, uno dei quali con un coltello in mano.

Subito i due agenti si sono qualificati e hanno intimato al soggetto armato di gettare la lama, che l'uomo aveva nel frattempo rivolto contro di loro. Dopo ripetuti tentativi, il 29enne ha quindi gettato l’arma a terra e ha cercato di darsi alla fuga, aiutato da una ragazza che, nel frattempo, aveva raccolto il coltello, prima nascosto nella borsetta e infine abbandonato in un’aiuola. Grazie all’intervento di un altro equipaggio delle Volanti, gli agenti hanno bloccato l’uomo, accompagnandolo assieme alla ragazza in Questura.

Al termine degli accertamenti il 29enne è stato arrestato per resistenza aggravata dall’uso di un’arma nei confronti degli agenti e denunciato anche per il possesso ingiustificato del coltello; la donna, anche lei cittadina rumena, è stata invece denunciata per favoreggiamento personale.

Sempre ieri, gli agenti delle Volanti hanno denunciato per detenzione illecita ai fini di spaccio un cittadino afghano, sorpreso con pochi grammi di hashish nei pressi del Castello, e un dominicano che nascondeva nell’auto 11 grammi di cocaina, controllato in serata vicino alla stazione ferroviaria.