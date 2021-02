Minaccia di morte il socio per ripianare i debiti dell'azienda

Aveva minacciato di morte e percosso il proprio socio ed era stato riconosciuto colpevole in primo grado dal Tribunale di Pordenone. Nel pomeriggio di ieri, in seguito alla sentenza definitiva della Corte d’Appello di Trieste, l’imprenditore Alessandro Zanusso, 40 anni, ex consigliere comunale di San Quirino, dove si era anche candidato a sindaco, è stato arrestato dai Carabinieri del nucleo investigativo del Comando provinciale di Pordenone in base all’ordine di carcerazione emesso il 12 febbraio dalla procura pordenonese, a firma del procuratore Raffaele Tito.

La Corte d’Appello, infatti, ha confermato la sentenza già emessa dal Tribunale di Pordenone a marzo del 2019 che prevedeva una pena di quattro anni e sei mesi di reclusione per i reati di tentata estorsione continuata e lesioni aggravate nei confronti dell’ex socio, anche lui quarantenne.

I fatti risalgono al 2016, quando i Carabinieri di Aviano avevano dato il via a una serie di indagini, coordinate dal pm Maria Grazia Zaina, in base alle quali era risultato che, tra il 2012 e il 2016, l’ex socio era stato costretto, attraverso minacce di morte e percosse a opera dell’arrestato, a versare denaro per ripianare i debiti dell’attività imprenditoriale in misura maggiore rispetto a quanto dovuto. Zanusso, che in passato era già stato destinatario dell’obbligo di dimora, è stato associato al carcere pordenonese, dove dovrà scontare la pena.