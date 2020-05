Minaccia e maltratta la moglie, arrestato un 49enne

Violenza domestica al tempo del Covid19. Un uomo di 49 anni, di nazionalità romena, è finito in carcere per maltrattamenti in famiglia, violenza privata e minacce aggravate nei confronti della coniuge. I fatti risalgono alla notte del 25 aprile, quando i Carabinieri della Stazione di Borgo San Sergio (Trieste) sono intervenuti nell’abitazione dell'uomo per dissidi familiari. Colto in flagranza di reato, il 49enne è stato condotto al carcere del Coroneo, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

Gli accertamenti dei carabinieri hanno permesso di ricostruire un quadro di vessazioni e violenze pregresse subite dalla donna per mano del marito.