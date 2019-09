Minaccia i genitori, ragazzino allontanato da casa

Nuovo caso di codice rosso in Friuli. Un 18enne che vive in regione è stato allontanato da casa dopo aver terrorizzato i genitori, ai quali adesso non può più avvicinarsi.

Dopo aver lasciato la scuola, senza lavoro, il giovane è finito in un brutto giro di dipendenze. È diventato pericoloso. Ha minacciato con una mazza da baseball la madre e si è scagliato contro il padre con un taglierino e un manubrio. I genitori, colpevoli solo di averlo invitato a disintossicarsi e a cercare un lavoro, si erano allontanati da casa per paura del figlio. Il 18enne sarà sottoposto a interrogatorio di garanzia.