Minaccia la compagna, poi si scaglia contro i Carabinieri

Nel tardo pomeriggio di ieri, a Udine, i Carabinieri della Sezione Radiomobile e della Stazione di Udine Est sono intervenuti in via Talmassons, dove una ragazza di 24 anni, cittadina congolese, ha segnalato, attraverso una telefonata, un comportamento intemperante del convivente, un cittadino camerunense di 28 anni.

Alla presenza dei Carabinieri, l'uomo l'ha minacciata per futili motivi. Ha dato in escandescenze, cercando di fuggire a piedi e, solo dopo un lungo inseguimento per le vie del quartiere, i militari sono riusciti a bloccare lo straniero che, dimenandosi, cercava d'impedire le operazioni di ammanettamento; li ha colpiti diverse volte. Usando lo spray al peperoncino, i Carabinieri sono riusciti a immobilizzarlo e poi ad arrestarlo, per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Uno dei due militari ha riportato lievi lesioni mentre il camerunense, visitato all'ospedale, è rimasta illeso; è in attesa dell'udienza di convalida per direttissima.