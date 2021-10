Minaccia tutti con due grossi coltelli, arrestato

Nei giorni scorsi, i Carabinieri di Rivignano hanno eseguito un arresto per resistenza a pubblico ufficiale. Nei guai un 37enne, di Rivignano Teor, M.M. le sue iniziali, che ha dato in escandescenza alla vista delle divise. Con due grossi coltelli da cucina in mano, vicino la sua abitazione, ha minacciato chiunque gli si avvicinasse.

Per diverso tempo i militari dell'Arma hanno tentato di riportarlo alla calma, invano. Barricatosi dentro casa, è stato raggiunto e bloccato dopo una colluttazione. Quindi è scattato l'arresto.