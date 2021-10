Minaccia un vicino, condannato a tre mesi di reclusione

Un cacciatore di cimeli militari friulano è finito nei guai e condannato a 3 mesi di reclusione dal giudice del Tribunale di Udine, Paolo Lauteri, per aver minacciato, puntandogli contro un attrezzo tagliente, un vicino di casa. La pubblica accusa aveva chiesto 10 mesi di reclusione.



Il fatto risale al marzo 2017, quando l'appassionato di cimeli stava montando assieme a un operaio un cancello all’ingresso della sua abitazione. Durante l’operazione, un camion entrò con una ruota nella proprietà di un vicino lasciando una traccia. Da qui ne è nato un diverbio, alla fine del quale è stata proferita la minaccia.



“Il mio assistito - spiega il difensore, l’avvocato bolognese Vincenzo De Gaetano - voleva impedire che il vicino interloquisse con la sua compagna, allora incinta, per evitarle stress. Valuteremo il ricorso in appello - conclude - dopo aver letto le motivazioni della sentenza”.