Minacciò la moglie, condannato il mago Aleff

Non furono maltrattamenti trentennali nei confronti della moglie, ma due minacce in due giorni: Aleff, al secolo Franco Friuli, è stato condannato a 6 mesi di reclusione.

Si è concluso così il processo a carico del mago delle Tre Venezie, noto anche per la sua passata attività televisiva, dopo che il giudice Camilla Del Torre del Tribunale di Udine ha modificato in minacce l’originaria imputazione di maltrattamenti in famiglia. A pesare nella decisione è stato soprattutto un episodio avvenuto nel gennaio 2021, al seguito del quale intervennero anche i carabinieri. L’uomo, oltre a versare le spese legali alla moglie che si era costituita parte civile insieme al figlio, dovrà risarcirla. Il danno sarà quantificato in sede civile.