Minore pizzicato fuori da scuola con la marijuana

Oggi, durante i controlli finalizzati al contrasto del consumo e dello spaccio di stupefacenti, la Polizia Locale di Udine, con l'ausilio di un'unità cinofila, ha sorpreso nei pressi di un istituto superiore cittadino un 17enneudinese in possesso di una modica quantità di marijuana.

Il giovane sarà segnalato in qualità di assuntore alla Prefettura mentre la sostanza è stata posta sotto sequestro. I controlli sono poi proseguiti in alcune aree verdi e in un'area dismessa adiacente alla stazione ferroviaria.