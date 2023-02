Minore sbalzato dallo scooter a Gemona

Un minorenne è stato soccorso, nel pomeriggio, in seguito a un incidente accaduto all'incrocio tra la statale 13 Pontebbana e via Trasaghis, nel territorio del comune di Gemona del Friuli.

Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri, mentre viaggiava in sella a uno scooter si è scontrato con una vettura ed è stato sbalzato per circa cinque metri, rovinando malamente a terra.

Immediata la chiamata di aiuto al Nue 112. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza e l'elisoccorso, oltre ai Vigili del fuoco. Il minorenne è stato soccorso e trasportato in volo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in condizioni serie.