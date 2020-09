Minore scomparso nel nulla da due settimane

Nikita, un ragazzo, cittadino straniero, di 17 anni di età, residente con la famiglia a Pasian di Prato, non dà più notizie di sé dalla nottata tra il 7 e l'8 settembre. Si tratterebbe di un allontanamento volontario, stando a quanto riferito dai familiari ai Carabinieri della Compagnia di Udine. Le motivazioni del suo allontanamento non sono note. Ha portato via con sé uno zainetto grigio con delle felpe e dei cappelli con visiera. Ha con sé la carta di identità, il passaporto e il cellulare, che risulta spento. La sua scheda Sim è stata disattivata. Ha due piercing al lobo sinistro e in uno un cerchio con un ciondolo a forma di crocifisso. Ha fatto due tagli sul sopracciglio destro.

A fare un appello per avere sue notizie sono stati i suoi genitori che, ieri sera, durante la trasmissione di Federica Sciarelli, 'Chi l'ha visto?', hanno chiesto di essere aiutati a rintracciare il giovane.