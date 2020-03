Minorenne fermato con hashish, eroina e pasticche

Martedì sera, nell’ambito dei servizi finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati in materia di stupefacenti, i Carabinieri del Norm della Compagnia di Tolmezzo hanno arrestato un minore e segnalato altre due persone.

In particolare, i militari hanno fermato per le vie del centro del capoluogo carnico due ragazzi; si tratta di un 20enne già noto ai militari, trovato in possesso di piccole quantità di hashish ed eroina, e di un minore, che aveva con sè circa 30 grammi di hashish già suddivisi in dosi, 2,70 grammi di eroina, alcune pasticche di psicofarmaci, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento.

E' stata quindi effettuata una terza perquisizione a carico di un 53enne pregiudicato, trovato in possesso di una piccola quantità di hashish e di un bilancino di precisione.

Il giovane arrestato è stato poi traferito, su disposizione della Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Trieste, in un'idonea struttura educativa per minori, mentre la posizione delle altre due persone è ora al vaglio della Procura di Udine.