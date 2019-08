Minorenne molestata sulla spiaggia di Grado

Brutto episodio, sabato mattina, sulla spiaggia Costa Azzurra di Grado. Si è trattato di una molestia ai danni di una ragazzina minorenne che abita nel Monfalconese e che si trovava, in quel momento, a prendere il sole in compagnia. A un tratto, come ha lei stessa raccontato ai Carabinieri, intervenuti prontamente dopo le chiamate dei presenti, il palpeggiamento ai glutei da parte di un ventenne slovacco.

Il ragazzo si trovava assieme ad altri tre amici ed è stato immediatamente arrestato; dovrà rispondere dell'accusa di violenza sessuale, aggravata dal fatto che la ragazzina è minore. Una giornata al mare finita decisamente male per il gruppo, che aveva bevuto qualche bicchiere di troppo. La spiaggia in quel momento non era particolarmente affollata, ma chi era presente è subito intervenuto in aiuto della ragazzina, chiamando i soccorsi.

Nei giorni scorsi, un altro spiacevole episodio aveva visto un giovane senegalese vittima di violenza verbale e fisica da parte di un italiano e un bosniaco, entrambi residenti in Friuli.