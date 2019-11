Minorenne pizzicato con quasi mezzo chilo di marijuana

Nella notte, i Carabinieri dell’aliquota radiomobile di Sacile hanno in fermato per spaccio un 17enne di Aviano, già denunciato per analoghi reati dai militari di Aviano e dalla Questura di Pordenone. Nella tarda serata di ieri, i Carabinieri, impegnati nelle ricerche degli autori di una serie di colpi ad Aviano, hanno notato tre giovani sospetti in via Roma. Uno di loro, alla vista dei militari, ha gettato lo zainetto sotto un’auto e si è dato alla fuga.

E’ stato immediatamente raggiunto e bloccato: all’interno dello zaino c’erano circa 400 grammi di marijuana. E’ scattata, quindi, una perquisizione a casa sua, dove i militari hanno trovato altri 80 grammi di cannabis, nascosti in vari punti e già suddivisi in dosi, oltre a due bilancini di precisione. Il 17enne, come disposto dalla Procura del Tribunale per i Minorenni, è stato accompagnato in una comunità in provincia di Trieste.