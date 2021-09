Misteriosa schiuma nel canale Ledra, nessun pericolo per i pesci

Non si riscontrano elementi di pericolo per la fauna ittica e la situazione continuerà a essere monitorata. Il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana rassicura la popolazione circa la presenza di schiuma, d'indefinita provenienza e inodore, avvistata nel canale Ledra.

Diverse le segnalazioni arrivate nella serata di martedì tra Martignacco e Udine, inoltrate all'Ente anche dal sindaco di Martignacco Gianluca Casali che aveva rilevato il problema in zona Flaugnacco.

Alle 23 circa la schiuma, che è andata poi aumentando di volume per la particolare conformazione dei canali e la velocità dell’acqua, aveva attraversato la città di Udine giungendo fino a piazzale Cella. Alcuni cittadini hanno chiamato i Vigili del fuoco che, dopo un confronto con il personale consortile giunto sul posto, non hanno ritenuto di assumere iniziative particolari.

"Il consorzio ha eseguito ulteriori controlli questa mattina, ma della schiuma non c'è più traccia. L’ente proseguirà, comunque, nella vigilanza a monte e a valle", si legge in una nota. "L’evento non ha avuto nessuna conseguenza, quindi, né per i pesci, né per la popolazione".