Ancora denunce di persone trovate a transitare in strada senza giustificato motivo. I Carabinieri della Radiomobile della Compagnia di Udine e delle stazioni di Remanzacco e di Codroipo, infatti, hanno denunciato sette persone che non avevano una valida ragione per trovarsi all'esterno delle loro abitazioni. I controlli sono stati eseguiti a Povoletto, Udine e a Codroipo.