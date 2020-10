Misure anti-Covid, stretta sui controlli nel Friuli Occidentale

Nella mattinata odierna, il Viceprefetto Vicario Reggente Alessandra Vinciguerra ha presieduto in Prefettura la riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica convocato per analizzare le innovazioni normative introdotte dal Governo con la proroga dello stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021 e intensificare i controlli anti covid-19 da parte delle Forze dell’Ordine, con il contributo delle Polizie Locali, in relazione all’andamento dell’epidemia da Coronavirus nel territorio.

Al Comitato hanno preso parte, oltre che i vertici delle Forze dell’Ordine, i Sindaci e i rappresentati dei Comuni di Pordenone, Maniago, Sacile, San Vito al Tagliamento e Spilimbergo. Il Viceprefetto Vicario evidenziando che finora il coordinamento tra le Istituzioni del territorio coinvolte nella gestione di questa emergenza, abbinato al grande senso di responsabilità dei cittadini, ha consentito di contrastare e contenere con efficacia la diffusione del Covid-19 nel Pordenonese, ha sensibilizzato gli Amministratori locali sull’importanza di continuare a veicolare alla comunità un messaggio di grande attenzione nei confronti dell’andamento della pandemia che, seppur a livelli più contenuti rispetto ad altre realtà del Paese, mostra segnali, da non sottovalutare, di incremento della curva epidemiologica, coinvolgendo un numero crescente di cittadini.

I presenti, concordi sulla delicatezza del momento, caratterizzata anche dall’arrivo della stagione autunnale, hanno confermato la necessità di un impegno congiunto per il rafforzamento delle attività di prevenzione operate dalle Forze di Polizia e dalle Polizie Locale, ponendo particolare attenzione circa le nuove diposizione sull’uso obbligatorio delle mascherine sia al chiuso sia all’aperto. Le nuove norme impongono, infatti, di portare sempre con sé un dispositivo di protezione delle vie respiratorie, e di indossarlo, fuori dalla propria abitazione, in tutti i casi in cui, per le caratteristiche del luogo o per le circostanze di fatto, non sia possibile mantenere in modo continuativo l’isolamento rispetto ad altre persone non conviventi.

Nel corso della riunione ha trovato, inoltre, conferma l’importanza di proseguire nell’opera di prevenzione con il pieno coinvolgimento dei gestori dei locali e delle loro associazioni di categoria per evitare che possano verificarsi - in quegli ambienti più esposti al rischio assembramento, tipo i plateatici - situazioni tali da ingenerare potenziali rischi per la salute: è fondamentale che quest’ultimi siano ancora e di più parte attiva di questo processo generale di tutela della salute pubblica rispettando in maniera rigorosa i limiti di capienza del proprio esercizio, nonché le ulteriori misure preventive già da tempo disposte dagli specifici protocolli di sicurezza (informazione al pubblico, rispetto del distanziamento dei posti, messa a disposizione di soluzioni idroalcoliche, utilizzo corretto dei plateatici, ecc.).

Il Viceprefetto Vicario, infine, nel richiamare una recente circolare del Ministero dell’Interno che invita a valutare con attenzione i dispositivi di controllo per la puntuale osservanza delle disposizioni anti-Covid, in relazione alle particolarità dei vari contesti territoriali, ha ribadito l’importanza di mantenere tra tutte le Forze di Polizia, così come tra le Autorità statali e locali deputate a preservare la pubblica incolumità, l’ottima collaborazione istituzionale di cui in questa provincia si è già data prova, anche nei primi mesi di diffusione del virus, preannunciando una nuova riunione del Comitato non appena saranno approvate le nuove misure di contenimento del contagio, che il Governo dovrà adottare con Dpcm entro il 15 ottobre.