Misure anti-Covid, troppe differenze tra Gorizia e Nova Gorica

"L'avevamo promesso e l'abbiamo fatto. È stata approvata oggi in Giunta la delibera che consentirà a gestori di bar e ristoranti di raddoppiare gratuitamente gli spazi esterni per la collocazione di tavolini e sedie", spiega il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna. "Ci sarà la possibilità, per chi non ha aree dedicate, di utilizzare eventualmente fino a quattro stalli oggi riservati alle zone blu".

"Lunedì 18 sarà il grande giorno della ripartenza per tantissime attività che tutti dobbiamo cercare di sostenere perché sostenendo loro sosteniamo la città. Ho sentito diversi operatori in queste ore e c'è tanta voglia di riprendere il lavoro, ma anche tanta preoccupazione. Le regole che stanno venendo avanti devono essere migliorate perché c'è il rischio che diversi esercenti e ristoratori non possano seguirle e siano costretti a chiudere. E c'è anche la necessità di coprire le spese di migliaia di euro che le attività saranno costrette a spendere per mettersi in regola. Non basta consentire la riapertura, se poi non si mettono gli operatori nelle condizioni di poter lavorare".

"E c'è un altro aspetto, che ci riguarda più da vicino, quello della grande diversità di misure anticontagio fra Slovenia e Italia. Tralasciando il fatto che oltre confine abbiano già aperto bar e ristoranti, ci sono aspetti che colpiscono fortemente a partire dall'uso della mascherina, che in Slovenia non è obbligatorio all'aperto mentre in Italia sì. Molti cittadini mi chiedono il motivo di questa diversità. E si chiedono, giustamente, perché pur essendo praticamente sullo stesso territorio ci deve essere questa differenza. Ho più volte sollecitato il Governo italiano a coordinarsi con quello sloveno almeno quando si tratta di questioni sanitarie perché davvero si rischia il ridicolo. E lo dico senza alcuno spirito polemico né intendo sostenere che sia preferibile l'una o l'altra situazione, semplicemente non è accettabile questa diversità su una questione così delicata".

"Intanto, sul fronte contagi ancora bene. I positivi sono scesi a 21 e i guariti a 56. Dai che stiamo andando bene. Un grande abbraccio pieno di speranza", conclude Ziberna.