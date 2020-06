Mix di antidepressivi e bevande energetiche, due minorenni in ospedale

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Udine sono intervenuti ieri a Udine, in via della Roggia dove, all'interno di un'area industriale dismessa, hanno ha trovato un ragazzo di 16 anni che, poco prima, aveva accusato un malore a seguito dell'ingestione di farmaci antidepressivi e di una bevanda energetica a base di caffeina.

Il ragazzo era in compagnia di una 14enne, assieme alla quale aveva assunto le sostanze. Anche lei si è sentita male. Entrambi sono stati trasportati al Pronto Soccorso dell'Ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine con l'ambulanza per tutte le cure del caso.

Per fortuna non sono in pericolo di vita. Sul caso indagano i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Udine, comandata dal Tenente Antonio Tomaiuolo.