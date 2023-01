Mobbing, nel 2022 a Udine 151 richieste di aiuto

Tempo di bilanci per il Punto di Ascolto di Udine, il servizio anti-mobbing gratuito a disposizione dei lavoratori in difficoltà. Nel 2022, i colloqui con i professionisti del team sono stati in totale 349, dei quali 272 per supporto legale, 67 per sostegno psicologico e dieci per consulenza con il medico del lavoro.

In totale le persone che hanno beneficiato del servizio sono state 151, delle quali 102 donne e 49 uomini, tra nuovi e reiterati soggetti. Le categorie dei lavoratori in cui si trovano gli utenti provengono soprattutto dal privato, ma non mancano i dipendenti pubblici (49 utenti, di cui 16 uomini e 33 donne).

Il Punto di Ascolto di Udine nasce da un progetto in parternariato tra l’associazione Educaforum Aps e il Comune. E' uno strumento che la Regione ha messo a disposizione gratuitamente dei cittadini in difficoltà, che cercano soluzioni nei contesti e nell’ambito lavorativo.

Offre un servizio di supporto legale, medico e psicologico con un gruppo costituito da un’operatrice di accoglienza, un avvocato giuslavorista, una psicologa psicoterapeuta e da un medico del lavoro. L’accoglienza avviene tramite appuntamento telefonico cui può seguire il colloquio, con garanzia di anonimato, in presenza o da remoto. I professionisti forniscono, infatti, assistenza in presenza, telefonicamente, via skype e piattaforma WhatsApp, anche in conferenza con il sindacato.

Il Punto di Ascolto è situato a Palazzo Belgrado ed è attivo il lunedì e il mercoledì dalle 10 alle 18 e il giovedì dalle 10 alle 16. Le consulenze sono gratuite, riservate anche in anonimato, si può accedere anche telefonicamente allo 0432-1272071 e via e-mail a: antimobbing.udine@gmail.com. E’ possibile avere notizie sull’attività anche dal sito, dove sono raccolte tutte le informazioni.

Le professionalità presenti sono la psicologa psicoterapeuta dottoressa Salanitro Gabriella, il medico del lavoro Andrea Campanile e l'avvocato Teresa Dennetta, con funzione di coordinatrice.