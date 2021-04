Moby Prince, 30 anni fa il disastro ancora senza verità

Trent'anni fa, il 10 aprile 1991 alle 22.25, la notte nella rada di Livorno si 'colorò' del colore del fuoco, della fiamme che avvolsero il traghetto Moby Prince a due miglia e mezzo dal porto. Come una nave fantasma, il traghetto carico di 140 persone - tra equipaggio e passeggeri - vagava in mare, privo di controllo dopo essersi scontrato con la petroliera Agip Abruzzo della Snam. Morirono tutti a bordo del Moby Prince, eccetto il mozzo napoletano Alessio Bertrand, tra cui cinque friulani, ed è la più grande tragedia della marina civile italiana dal secondo dopoguerra. Al contempo, come spesso accade in Italia, quanto accaduto a bordo del traghetto della Navarma è anche uno dei più grandi misteri del nostro Paese. Un mistero su cui, a distanza di 30 anni, non è stata fatta ancora luce.



Il greggio si riversò sul Moby Prince che si trasformò in un'immensa torcia con l'innesco delle fiamme, provocato forse dall'attrito delle lamiere.

l traghetto fu individuato solo alle 23.35.

"Grazie alle forze politiche per aver trovato questo accordo - commentano i famigliari tramite l'associazione #IoSono141 -. Sarà un'inchiesta importante. E avrà il difficile compito di completare quanto trovato dalla precedente inchiesta parlamentare 2015-2018". Sulla pagina Facebook di #IoSono141, sabato 10, sarà trasmessa una diretta nostop dedicata al disastro del Moby Prince.

Quella notte di 30 anni fa, nella rada di Livorno, a bordo di quel traghetto diretto atrovarono la morte i friulanie la moglie, originaria di Brescia,e il camerierevenne tratto in salvo da una barca di due privati che giunsero in soccorso quella notte.L’incendio provocò la morte di parte di chi si trovava a bordo, ma, trovato nel sangue di molte vittime nel corso degli esami eseguiti. Quella notte, sebbene ci fu chi provò a portare aiuti, ci furono anche molti, troppi errori nella coordinazione dei soccorsi. Qualcuno, oltre al mozzo, si poteva salvare? Perché dopo l'impatto, la Capitaneria di Porto, per oltre un'ora, non cercò la nave che aveva squarciato la petroliera? Perché non si sono cercati gli eventuali superstiti? I, si è parlato della presenza della nebbia, che avrebbe fatto scontrare le due navi. Ipotesi smentita, però, da numerose testimonianze. I familiari delle vittime hanno contestato per anni la verità processuale. Nel maggio 2013 ha preso avvio la campagna permanente #IoSono141 per ottenere verità e giustizia., istituita il 31 gennaio 2014, ha sostanzialmenteLa tragedia non è riconducibile alla presenza di nebbia e alla negligenza del comando del traghetto; la nebbia è stata immotivatamente utilizzata come giustificazione del caos dei soccorsi coordinati dalla Capitaneria di porto; l'indagine della Procura di Livorno nel processo di primo grado si è rivelata carente e condizionata da fattori esterni; l'indagine medico-legale è stata eseguita in maniera lacunosa, concentrandosi sul riconoscimento delle vittime, senza appurare le cause della morte di ciascuna vittima; la morte dei passeggeri e dell'equipaggio non è avvenuta per tutti entro trenta minuti, come invece riportato negli atti processuali.E' notizia di pochi giorni fa che la commissione Trasporti della Camera dei Deputati ha approvato il testo unificato delle tre proposte istitutive per la nuova inchiesta parlamentare sulla strage, istituendo, perché non è mai tardi per cercare la verità e dare giustizia alle 140 vittime e ai loro famigliari.