Modifica alla viabilità in via Manin, a Udine

Lunedì 15 marzo, dalle 8, alla fine della giornata lavorativa, in via Manin saranno istituiti il divieto di fermata per ogni categoria di veicolo per consentire l'esecuzioni di alcuni lavori, di conseguenza i veicoli verranno fatti proseguire lungo piazza Patriarcato. Sarà inoltre istituito il doppio senso di circolazione, la quale avverrà a velocità particolarmente moderata nel tratto interessato dai lavori e Porta Manin.



In via della Prefettura, nel tratto compreso tra via Manin e via Lovaria, sarà istituito il doppio senso di circolazione (solo autorizzati).