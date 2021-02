Modifica della viabilità tra via Monte Ortigara e via Gorizia

Dal primo al 20 marzo, in via Monte Ortigara e via Gorizia, a Udine, partiranno i lavori di sostituzione e potenziamento della rete idrica, con conseguente modifica della viabilità nella zona del cantiere.



Nei tratti antistanti l’intersezione con via Monte Canin, sarà istituito il divieto di sosta per i veicoli, eventualmente su ambo i lati della carreggiata.