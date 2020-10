Modifiche alla circolazione nelle vie Muzzana, San Pietro e Campoformido

Cantieri in città, a Udine, dal 6 ottobre al 30 novembre, in via Muzzana, via San Pietro e via Campoformido. La circolazione veicolare subirà delle modifiche per consentire la realizzazione di tronco fognario. Nelle tre vie, nelle aree interessate dalle operazioni, saranno istituiti il divieto di fermata per ogni categoria di veicoli, eventualmente su ambo i lati della carreggiata, e il divieto di transito eccetto frontisti.

La carreggiata subirà inoltre un restringimento.

Sia la circolazione sia la sosta subiranno delle limitazioni, con conseguente apposizione di segnaletica stradale. Scatterà anche la progressiva limitazione della velocità fino a 30 km/h in prossimità e corrispondenza del cantiere.