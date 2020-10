Modifiche alla viabilità a Udine per lavori in via Cividina

Dal 21 al 22 ottobre, o in caso di maltempo o problematiche tecniche nelle prime due successive giornata favorevoli, in via Cividina, nel tratto compreso tra via Florio (Comune di Tavagnacco) e via Biella, sarà progressivamente istituito il divieto di sosta temporaneo - zona rimozione coatta per ogni categoria di veicoli, su ambo i lati della carreggiata, nel tratto interessato dai lavori.

Sarà istituito il 'Senso unico alternato', regolato da impianto semaforico mobile a due lanterne e tre luci, avente tempi fissi predisposti, nonché da personale della ditta.

La velocità sarà progressivamente limitata fino a 30 km/h in prossimità e corrispondenza del cantiere.